اليوم غرة رمضان في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة، ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما هنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمسلمين كافة بحلول الشهر الفضيل.

وجاء في البيان: «إن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هـ، تعلن أنه بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، قد ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وعليه فإن يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك».