محمد بن زايد: شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه، عبر منصة «إكس» «أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر رمضان المبارك»، داعياً سموه أن «يكون شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع».

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل.. ونسأل الله فيه الرضا والرضوان.. والفوز بالجنان.. رمضان فرصة.. كل عام. فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا.. وتجديد روابط أسرنا.. وترسيخ قيم الخير والعطاء فينا».

وأضاف سموه: «رمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام.. بل أيضاً شهر محبة وسلام وتوحد بين المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع الشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب سموه، على منصة «إكس»: «أهنئ قيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع الشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك».

وتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى الله تعالى سائلاً أن «يجعله شهر سلام وأمن واستقرار لشعوب العالم أجمع».