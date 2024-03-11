«أبوظبي للإسكان» تطلق هويتها المرئية الجديدة

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان هويتها المرئية الجديدة، والتي تواكب رؤيتها الرامية لتمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز من جودة حياة المواطنين في إمارة أبوظبي.وتتضمن الهوية المرئية، شعار الهيئة الجديد الذي يتكون من أشكال هندسية متقاطعة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث استوحى الشعار جانبه التراثي من بيوت العريش التي تغطي واجهاتها أشكال هندسية متداخلة، بالإضافة إلى الأشكال المستخدمة في حياكة سعف النخيل السائدة في التراث الإماراتي، فيما استلهم الشعار الجديد الجانب المعاصر للتصميم من مخططات الهندسة المعمارية الحديثة.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "يعكس إطلاق الهوية المرئية الجديدة لهيئة أبوظبي للإسكان، الدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة في بناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة، ذات طابع معماري يجسد الهوية والتراث الوطني، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية لتعزيز جودة الحياة المجتمعية ورفاهية واستقرار الأسر في الإمارة، مؤكدين التزامنا المستمر بالعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن والارتقاء بجودة حياتهم.

من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: "تؤكد هويتنا المرئية الجديدة التزامنا المستمر بتسخير جهودنا للارتقاء بقطاع الإسكان الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث نعمل وفق خطة استراتيجية لتحقيق مهمتنا المتمثلة بتوفير خيارات إسكانية مبتكرة وبناء مجتمعات متكاملة، وذلك بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين بصفتهم العنصرَ الأساسي الداعمَ لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي".

وأضاف المهيري: "حققنا خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات البارزة على مستوى القطاع، حيث عملنا على تحديث سياسة المنافع السكنية لتقديم مزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود، والمساهمة في تقديم خيارات سكنية متعددة بفترات انتظار أقل، كما ركزنا على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير منظومة إسكانية شاملة ومتكاملة تقدم جميع الخدمات الإسكانية تحت سقف واحد في مركز إسكان أبوظبي. وإلى جانب ذلك، حرصنا على تطوير منصة رقمية تفاعلية تهدف لتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن خلال رحلة حصوله على الخدمات السكنية من خلال هاتفه المتحرك عبر تطبيق إسكان أبوظبي".

وساهمت هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها في عام 2012 في لعب دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي، حيث أشرفت على تسليم أكثر من 40 ألف قطعة أرض سكنية، وأكثر من 16 ألف مسكن جاهز، وتمت الموافقة على أكثر من 48 ألف قرض سكني، ووصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى أكثر من 4 آلاف مستفيد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 147 مليار درهم.