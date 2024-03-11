حزمة من البرامج والفعاليات ضمن "رمضان في دبي"

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حزمتها الرمضانية من البرامج والفعاليات، وذلك ضمن حملة "رمضان في دبي 1445هـ"، التي تم إطلاقها بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي.

وأكد أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، التزام الدائرة بتقديم أنشطتها وبرامجها التي بدورها تساهم في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الدائرة بدأت برامجها الرمضانية منذ أكثر من 16 عاماً تحت مسمى "قراء دبي"، والذي كان يهدف إلى استضافة كوكبة من مشاهير القراء من داخل دولة الإمارات وخارجها لإقامة شعائر صلاتي التراويح والقيام.

وأعرب عن اعتزازه بالمبادرة التي امتدت لتصبح أيقونة ينتظرها المواطن والمقيم وذلك لشمولية الخطط الموضوعة والتي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تخدم المسلم وغير المسلم.وبين مدير عام الدائرة أن فعاليات هذا العام تم تصنيفها كفعاليات مجتمعية وثقافية إسلامية وخيرية، بالإضافة إلى مبادرة قراء دبي السنوية، مشيراً إلى أن هناك جملة من المحاضرات بلغات متنوعة في مختلف مساجد الإمارة لخدمة روادها المصلين. وذكر أن تصاريح توزيع وجبات الإفطار بلغت ما يقرب من 1200 تصريح، مضيفاً: "نؤكد دورنا المجتمعي والمسؤولية المناطة لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح على الصعيد الداخلي والإقليمي والعالمي، وذلك بنشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من الجاليات".

وتتضمن حزمة الفعاليات الثقافية الإسلامية مجموعة من الدورات الشرعية والعلمية، ومسابقة حفظ القرآن الكريم لموظفي حكومة دبي تحت شعار "الموظف الحافظ" في دورتها الثالثة، وبرنامج ليزدادوا علماً، ومجالس الإفتاء.

وتشكل الفعاليات المجتمعية النصيب الأكبر هذا العام وذلك لتنوع مواقعها وفئاتها المستهدفة منها "هلا رمضان"، و"نفطر معا"، و"نبض دبي"، و"على مائدة واحدة"، و "مؤذن الفريج" في نسختها الأولى، و"إفطار دبي"الذي يجمع الأديان والمذاهب كافة على طاولة واحدة في أكبر تجمع ديني على مستوى المنطقة.

كما تضم فعاليات رمضان دبي جملة من الفعاليات الخيرية لنشر الوعي بثقافة العمل الخيري، و برامج التواصل الاجتماعي والتي ضمت برامج تفاعلية كـ"هلالنا في بيتنا"، وبرامج تلفزيونية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام كـ"سنوات في خدمة بيوت الله"، وبرامج مع الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء و"يستفتونك في رمضان" و"هكذا أسلموا".