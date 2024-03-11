نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهاراً اليوم الإثنين، الموافق11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة.وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.
في أول صورة لهلال رمضان— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 11, 2024
هلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الإثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة. pic.twitter.com/ttRaviRhM4