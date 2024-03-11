نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهاراً اليوم الإثنين، الموافق11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة.وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

في أول صورة لهلال رمضان



هلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الإثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة. pic.twitter.com/ttRaviRhM4 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 11, 2024