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أول صورة لهلال رمضان

أول صورة لهلال رمضان
11 مارس 2024 11:37

نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهاراً اليوم الإثنين، الموافق11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة.وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

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الاتحاد الرمضاني
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز الفلك الدولي
شهر رمضان
هلال رمضان
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