دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنظم معرضاً للكتاب

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع فعاليات شهر القراءة في دولة الإمارات، نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي النسخة الخامسة من معرض الكتاب، بمشاركة مجموعة من دور النشر المحلية. وافتتح المعرض عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وضمّ المعرض مجموعة عديدة من الكتب العربية والأجنبية، بما فيها كتب الأطفال، بهدف ترسيخ القراءة كثقافةٍ وعادة مجتمعية باعتبارها منهلاً للمعرفة.

وأوضح عبد الله علي بن زايد الفلاسي أن القراءة تكتسب أهميةً كبيرة في حياة أفراد المجتمع باعتبارها أداةً رئيسة لاكتساب المعرفة في شتى المجالات، وتطوير المهارات الحياتية والمهنية، مشيراً إلى أنَّ الإقبال على القراءة من قبل مُختلف الفئات العُمرية يعدّ مؤشراً على تقدّم الدول ونهضة المجتمعات.

وأكَّد الفلاسي أن تنظيم الدائرة لمعرض الكتاب يجسّد حرصها على التوعية بأهمية القراءة وتشجيع الإقبال عليها مؤسسياً ومُجتمعياً، مشيراً إلى أن المعرض يتماشى مع فعاليات شهر القراءة التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتزويد أفراد المجتمع، لاسيما الناشئة والشباب، بأدوات التمكين والتطوير، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المشهد المعرفي والثقافي العالمي، عبر ترسيخ ثقافة القراءة وجعلها أسلوب حياة، وعادةً تسهم بالارتقاء بالقدرات المعرفية لأفراد المجتمع.

واشتمل المعرض على كتب أدبية وقانونية وكتب حول تطوير الذات، بالإضافة إلى القصص وكتب الأطفال والوسائل التعليمية للأطفال والألعاب التدريبية، إلى جانب الكتب المستعملة. وتخلل المعرض عرض مجموعة من القصص للطالبة اليازية مطر المري من مدرسة جميرا.