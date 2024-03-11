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حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ صقر بن راشد القاسمي

حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ صقر بن راشد القاسمي
11 مارس 2024 15:05

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر اليوم "الاثنين"، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في منزل الفقيد بمنطقة حوشي في الشارقة.

وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيه ومواساته بهذا المصاب الجلل، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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وقدم التعازي إلى جانب سموهما كل من: الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين والمواطنين.

المصدر: وام
الشارقة
حاكم الشارقة
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