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حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان صقر بن راشد القاسمي

حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان صقر بن راشد القاسمي
11 مارس 2024 15:35

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم «الاثنين» صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في مسجد الصحابة بالشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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كما أدى الصلاة على جثمان الفقيد الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعموم عائلة القواسم الكرام وجمع من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وجمع من المصلين.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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