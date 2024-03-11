الثلاثاء 12 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الثامن للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الثامن للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة
11 مارس 2024 16:07

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في أول أيام شهر رمضان المبارك بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

أخبار ذات صلة
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»

قام بتنفيذ عملية الإسقاط الثامنة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرتين حملتا 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى أكثر من 353 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. 
وتجسد "طيور الخير" التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي تواجهه.

المصدر: وام
الإمارات
مصر
غزة
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
علوم الدار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
اليوم 11:21
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 11:17
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
علوم الدار
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
اليوم 11:09
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
الرياضة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
اليوم 11:08
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
الرياضة
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©