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"أسواق الجبيل".. جاهزية تامة لاستقبال الشهر الفضيل

"أسواق الجبيل".. جاهزية تامة لاستقبال الشهر الفضيل
11 مارس 2024 16:45

أعلنت أسواق الجبيل في مدينة الشارقة والذيد وكلباء عن استكمال استعداداتها لاستقبال زوارها في شهر رمضان المبارك لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف زوار السوق تحت سقف واحد.

وأكد محمد بن عيسى المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الشارقة لإدارة الأصول أن أسواق الجبيل على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال شهر رمضان المبارك من حيث توافر المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات التي يحتاجها سكان وزوار إمارة الشارقة وأنه مع توزع أسواق الجبيل في مناطق الشارقة أصبح من السهل على الزوار الوصول إلى الأسواق وفق الأقرب إليهم والحصول على المنتجات التي يحتاجونها والمتوافرة في الأسواق وبجودة عالية .

ويستقبل سوق الجبيل في مدينة الشارقة زواره خلال شهر رمضان طيلة أيام الأسبوع من 8 صباحاً حتى 12:00 ليلاً أما يوم الجمعة فيستقبل السوق زواره من 7:30 صباحاً حتى 12:00 ليلاً.

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أما سوق الجبيل في الذيد يستقبل زواره من يوم السبت الى يوم الخميس صباحاً من 7:30 ويغلق في منتصف الليل الساعة 12:00 وفي يوم الجمعة من 7:30 صباحاً الى 11:30 ومن 1:30 ظهراً إلى منتصف الليل الساعة 12:00.

ويستقبل سوق الجبيل في كلباء زواره الكرام خلال شهر رمضان الكريم طيلة أيام الأسبوع من 7:30 صباحاً حتى 12:00 ليلاً ويوم الجمعة من 7:30 صباحاً حتى 11:30 صباحاً و من 1:30مساءً حتي 12:00 ليلاً.

وأسواق الجبيل في إمارة الشارقة هي إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

المصدر: وام
الشارقة
سوق الجبيل
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