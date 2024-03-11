"كليفلاند كلينك أبوظبي" يعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

أعلن مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" - جزء من شبكة" M42 " - عن إطلاق عيادات مسائية خلال شهر رمضان المبارك والتي ستمتد ساعات عملها من الساعة 8:30 مساءً ولغاية 12:30 بعد منتصف الليل.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المستشفى لجعل الرعاية الصحية عالمية المستوى في متناول الجميع ما يؤكد التزامه بوضع احتياجات الرعاية الصحية في متناول المجتمع المحلي في جميع الأوقات.

وستكون العيادات المسائية مفتوحة بالإضافة إلى العيادات الإعتيادية التي تعمل خلال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:30 ظهراً وفي يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 1:00 ظهراً.

وسيواصل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية في مختلف التخصصات مثل الرعاية الأولية وطب الغدد الصماء وأمراض الرئة وأمراض الجهاز الهضمي وطب العيون والحساسية والمناعة تلقي الرعاية المستمرة دون انقطاع خلال الشهر الفضيل.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي": "نعي جيداً أهمية الشهر الفضيل بالنسبة لأفراد المجتمع الذين يحرصون على الالتزام بالصيام وتمضية الوقت مع أحبائهم. لذلك نحرص في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أن نكون جزءاً أساسياً من هذا النسيج الاجتماعي وعلى دورنا في تلبية احتياجات المرضى وتمكينهم من التركيز على صحتهم في جميع الأوقات. ومن خلال إطلاق العيادات المسائية نؤكد مرة أخرى التزامنا بتوفير خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى يمكن الوصول إليها مما يسمح للمرضى بالتعامل مع احتياجاتهم الصحية بسلاسة أثناء المشاركة في المناسبات طوال الشهر الكريم".