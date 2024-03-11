الثلاثاء 12 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الصحة: الأطباء الإماراتيون يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي

الصحة: الأطباء الإماراتيون يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي
11 مارس 2024 17:01

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الأطباء الإماراتيين يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي.. وقال "نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نثمن جهود وتضحيات الأطباء الإماراتيين ودورهم في الارتقاء بجودة حياة سكان الدولة فهم يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي من خلال ما يجسدونه من التزام حقيقي وتميز في أداء مهامهم".

أخبار ذات صلة
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»

وأكد بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي "الالتزام الكامل بدعمهم وتوفير البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مواصلة رسالتهم النبيلة في خدمة الوطن والمجتمع".

وقال إن دولة الإمارات تحتفل في يوم الطبيب الإماراتي بالجهود الكبيرة والمتميزة التي يقدمها الأطباء الإماراتيون في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع إذ يعبر هذا اليوم عن فخرنا واعتزازنا بالكفاءات الطبية الوطنية ويبرز إنجازاتهم وتفانيهم وسعيهم لتقديم الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وفقاً لأفضل مستويات الجودة وإن تكريمهم في هذا اليوم يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة لتطوير وتقدّم القطاع الصحي في الدولة من جانب ولتشجيع الكوادر الطبية الإماراتية والإشادة بدورهم الرئيسي في بناء وتطوير القطاع الصحي من جانب آخر.

المصدر: وام
أطباء
الإمارات
الصحة
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
علوم الدار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
اليوم 11:21
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 11:17
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
علوم الدار
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
اليوم 11:09
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
الرياضة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
اليوم 11:08
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
الرياضة
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©