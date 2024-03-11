بلدية الشارقة تؤكد استعدادها لاستقبال شهر رمضان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تحديد مواعيد العمل وتقديم الخدمات في شهر رمضان المبارك مؤكدة استعدادها لاستقبال الشهر الفضيل وفق خطط مدروسة تعزز من دورها الرقابي والتوعوي لتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وفي هذا الصدد تكثف البلدية من جهودها في متابعة المنشآت الغذائية خاصة لما تشهده من إقبال كبير بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية وضعت خطط شاملة وإستراتيجية واضحة لاستقبال شهر رمضان، مشيراً إلى استعداد كافة الإدارات المعنية لتقديم الخدمات والتعامل مع ملاحظات الجمهور.

ولفت إلى أن البلدية تكثف خلال الشهر الفضيل من الجولات التفتيشية المختلفة التي تشمل مختلف مجالات العمل البلدي للحد من أية سلوكيات سلبية أو تشويه للمظهر العام واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وأوضح الطنيجي أن المنشآت الغذائية في المدينة تحظى بمتابعة ورقابة مكثفة من قبل فرق التفتيش خاصة في ظل زيادة عدد المفتشين بتعيين 60 مفتشاً من الكوادر المواطنة الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لأداء الدور الرقابي للبلدية.

ونوه إلى أن البلدية ستنفذ 7 حملات تفتيشية رئيسية خلال شهر رمضان تشمل حملة التأكد من إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال وحملة التأكد من إصدار تصاريح تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار الشهر الكريم وحملة على أماكن عرض وتخزين الأغذية وأخرى على المخابز وحملة على المطابخ الشعبية وأخرى على محلات بيع الحلويات.

وذكر أن البلدية خصصت فريقاً لتنفيذ هذه الحملات ومتابعة المنشآت الغذائية والأسواق لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين والتأكد من تقديم الخدمة وفقاً للشروط والمعايير الصحية المعتمدة لدى البلدية.

وأوضح الطنيجي أن البلدية تكثف أيضاً من حملاتها التفتيشية لرصد مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية خصوصاً على المسطحات الخضراء التي تشهد إقبالاً من الجمهور للاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة في الإمارة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أية تجاوزات خاصة ترك المخلفات على الأرض.

وأشار إلى أن فريقاً من المفتشين سيتولى مراقبة ومتابعة المسطحات الخضراء في مختلف المناطق كالممزر والمجاز وغيرها فضلاً عن التأكد من التزام المنشآت التجارية الراغبة في تمديد ساعات العمل إلى ما بعد منتصف الليل بإصدار التصريح اللازم من إدارة الرقابة والتفتيش.

ولفت إلى أن البلدية حددت مواعيد العمل لمراكزها الخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات الجمهور حيث أوضحت البلدية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد كافة الخدمات التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية كما تستقبل الحدائق زوراها طيلة أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل.

وأوضح مدير عام البلدية أن مركز الاتصال 993 يعمل على مدار الساعة ويستقبل ملاحظات ومكالمات وبلاغات واستفسارات الجمهور طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ويتم التعامل معها على الفور من خلال تحويلها للإدارات والأقسام المعنية وتدعو البلدية الجمهور إلى التواصل مع المركز لأية ملاحظات أو رصد أية سلوكيات سلبية.