"المنتدى الإسلامي" يعلن عن أجندة فعالياته الرمضانية

أعلن المنتدى الإسلامي عن أجندة فعالياته الرمضانية ًفي إطار تحقيق رسالته في نشر الفهم الصحيح للإسلام.

ويخاطب المنتدى فئات عدة عبر أجندة برامجية رمضانية وضمن عناوين من بينها "الأحكام الفقهية التي لا يسع المسلم جهلها وقت المرض" وفقه المريض في الإسلام وحسن الخلق والحلم.

وينفذ المنتدى الإسلامي في مدرسة الأمل للصم سلسلة دروس وبرامج خاصة مثل برنامج الأحكام الفقهية.

وأكد الدكتور ماجد بوشليبي رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات والبرامج الرمضانية على رعاية المنتدى الإسلامي للفئات الأكثر حاجة إلى المعارف الشرعية، ورفدها بالعلوم النيرة في الثقافة الإسلامية، وعلى رأسها الشراكة الثقافية مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث يوظف المنتدى أجندة مميزة خلال الشهر المبارك للتعاون والتكامل المؤسسي مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل الثقافي الديني والدعوي.