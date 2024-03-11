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محاكم دبي تفوز بجائزة ستيفي 2024 عن فئة "التميز في الابتكار"

محاكم دبي تفوز بجائزة ستيفي 2024 عن فئة "التميز في الابتكار"
11 مارس 2024 19:27

فازت محاكم دبي، بجائزة ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024عن فئة التميز في الابتكار للمؤسسات الحكومية، وذلك عن نجاح إدارة اعداد الدعاوى فيها، في إطلاق أول برنامج اتصال مرئي في تحضير الدعوى على مستوى المنطقة، وتطوير الإجراءات في إدارة جلساتها وتطوير مهارات مواردها البشرية وإعداد برامج تأهيلية قانونية تهدف إلى رفع كفاءة مدراء الدعوى وفهمهم القانوني ونشر المعرفة التي أسهمت في سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة من أول جلسة.

وأوضح عدنان الحمادي مدير إدارة الدعاوى في محاكم دبي، إن الحصول على هذه الجائزة يأتي تقديراً للجهود الجادة التي بذلتها الإدارة لتعزيز نوعية الخدمات القضائية وتسريع إجراءات المحاكمة.

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وأضاف: "تأتي الجائزة كتقدير دولي لتميز محاكم دبي ودورها الفعّال في تطوير وتحسين نظام العدالة، ما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وتعزيز مكانة دبي كوجهة قضائية متميزة".

المصدر: وام
محاكم دبي
دبي
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