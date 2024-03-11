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أوربان يكشف جانباً من حديث ترامب معه بشأن أوكرانيا

أوربان يلتقي ترامب في مارالاغو
11 مارس 2024 22:04

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، جانباً من حديث الرئيس الأميركي السابق ومرشح الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، معه بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وشدد أوربان على أن ترامب أبلغه في اجتماع بأنه «لن يعطي أي فلس» لتمويل الأزمة في أوكرانيا، في موقف لم يشأ فريق ترامب التعليق عليه.
توجّه أوربان إلى ولاية فلوريدا، قبل أيام، حيث التقى «صديقه العزيز» ترامب.
وغالباً ما يعرب رئيس الوزراء المجري عن أمله في عودة الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة.
متطرّقاً إلى زيارته، في تصريح لمحطة البث العامة المجرية «ام1» ليل الأحد، قال أوربان، إنه تحادث مع ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية خلال لقاء جمعهما، الجمعة، في دارة الرئيس الجمهوري السابق في مارالاغو.
وقال رئيس الوزراء المجري «لديه (ترامب) رؤية واضحة جداً. هو يقول التالي: في المقام الأول لن يعطي أي فلس (لتمويل) الأزمة في أوكرانيا».
وتابع «هذا هو السبب الذي سيضع حداً للأزمة؛ لأنه من الواضح أن أوكرانيا لا يمكنها أن تقف على قدميها بنفسها... إذا لم يعط الأميركيون المال، لن يكون الأوروبيون قادرين لوحدهم على تمويل هذه الأزمة. عندها، ستنتهي».
ولم يشأ فريق ترامب الإدلاء بتعليق حول ما كشف عنه أوربان من تصريحات عن لسان الرئيس السابق. كما لم يدل ترامب إلى الآن بأي تعليق بشأن فحوى لقائه مع أوربان.
وفي تصريحه لـ«ام1»، قال أوربان، إن لدى ترامب «خطة مفصلة في ما يتعلّق بوضع حد» لهذه الأزمة، رافضاً الخوض في التفاصيل.
دأب أوربان على الدعوة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات سلام، ويعتبر أن ترامب هو الأكثر قدرة على إيجاد مخرج للأزمة.

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المصدر: وكالات
فيكتور أوربان
دونالد ترامب
الأزمة الأوكرانية
تمويل
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