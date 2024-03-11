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حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان
11 مارس 2024 23:03

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. 

تقبل سموّهما، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة. 

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وتمنى المهنئون لسموهما دوام الصحة والعافية، ودعوا الله أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والتقدم والازدهار.

 
حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
تهنئة
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رمضان
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