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«الأرصاد» تتوقع انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
11 مارس 2024 23:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط على البحر وتكون مثيرة للغبار أحياناً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
 يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 03:05، والجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند الساعة 20:46.
ويكون الموج في بحر عُمان خفيفاً إلى متوسط ويضطرب مساء. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 23:16، والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

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