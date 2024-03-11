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رئيس الدولة يشدد على ضرورة فتح ممرات عاجلة لنقل المساعدات إلى غزة

رئيس الدولة يشدد على ضرورة فتح ممرات عاجلة لنقل المساعدات إلى غزة
11 مارس 2024 23:38

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 
تناول الاتصال المبادرة التي أعلنتها مؤخراً كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والبناء على مبادرة «أمالثيا» التي كانت قد أعلنتها قيادة قبرص مؤخراً والتي تحدد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر، وتعد جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق هذا الممر البحري، وذلك بالتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة. 
وشدد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات، وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع. 
وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة على أساس «حل الدولتين»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تساند جميع الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه.

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محمدبن زايد
رئيس الدولة
نيكوس خريستودوليديس
نيكوس خريستودوليدس
جمهورية قبرص
قطاع غزة
غزة
مساعدات إنسانية
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