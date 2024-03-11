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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
12 مارس 2024 00:02

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

تلقى سموه التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ومن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة.

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وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الكريم، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية العظيمة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الرخاء والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

المصدر: وام
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