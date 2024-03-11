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عبدالله بن زايد يهنئ سيلاسي.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الإثيوبية

عبدالله بن زايد يهنئ سيلاسي.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الإثيوبية
12 مارس 2024 00:45

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون الإماراتية الإثيوبية وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي تاي أتسكي سيلاسي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل مع معاليه بما يساهم في تطوير آفاق التعاون المشترك الداعم لخطط البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
إثيوبيا
تاي أتسكي سيلاسي
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