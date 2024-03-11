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رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان تطورات الأزمة في غزة وجهود تفعيل الممر البحري لإيصال مساعدات إلى القطاع

رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان تطورات الأزمة في غزة وجهود تفعيل الممر البحري لإيصال مساعدات إلى القطاع
12 مارس 2024 01:15

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع معالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. 
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. 
وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية المبادرة التي أعلنتها مؤخراً كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وضرورة البناء على والتكامل مع المبادرات والجهود الأخرى في هذا الشأن، بما يسهم في توفير مساعدات كافية ومستدامة لسكان القطاع. 
 وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع، والذي يتطلب التحرك العاجل والجماعي للتعامل معه. 
وشدد سموه، على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وتجنب المزيد من التوسع للصراع في المنطقة، والدفع في اتجاه إيجاد طريق للسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.
 من جانبها، عبَّرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها للدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة حرص المفوضية الأوروبية على التعاون والتنسيق مع الإمارات في هذا الخصوص.

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