«العلامة البيئية للمصانع الخضراء» لـ13 منشأة متميزة

أبوظبي (الاتحاد)

منحت هيئة البيئة – أبوظبي، «العلامة البيئية للمصانع الخضراء» لـ13 منشأة من قطاعات مختلفة، تكريماً لها على تطبيقها أفضل الممارسات البيئية في عملياتها، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي. ويدعم برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء» تحقيق رسالة الهيئة في دعم أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في دولة الإمارات، وتعزيز الامتثال البيئي في المنشآت.

وكرَّمت هيئة البيئة – أبوظبي الجهات الفائزة بهذه العلامة، خلال حفل أقامته بهذه المناسبة، وهي الاتحاد للطيران، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة حديد الإمارات أركان، وشركة الرويس للطاقة، ومصنع الوافي للمنتجات الغذائية، وجالف كرايو الإمارات للغازات الصناعية، وشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ومصنع الاتحاد للصناعات الورقية، ومصنع أبوظبي الوطني للورق، وشركة بريستول فايبر إنجنيرنج، وشركة كورودكس للصناعات، والشركة العربية للأسمنت، وشركة نور الصحراء لإنتاج الأسفلت.

ولا يقتصر حصول الشركات الفائزة بالعلامة على تسميتها «المصانع الخضراء»، بل ستحصل المنشآت أيضاً بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة، على زيادة مئوية في نقاط القيمة المحلية المضافة، ما يحفِّز الاستثمار في الممارسات المستدامة، ويعزِّز الفوائد الاقتصادية للمسؤولية البيئية.

ويتيح برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء» أيضاً للشركات الحاصلة على العلامة البيئية، فرصة التأهُّل للمشاركة في جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، التي لا تكتفي بالاحتفاء بإنجازات الشركات فحسب، بل بقدرتها أيضاً على إلهام وتوجيه الآخرين نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقال فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يدعم برنامج (العلامة البيئية للمصانع الخضراء) المئوية البيئية لإمارة أبوظبي 2071، واستراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى جعل الإمارة مركزاً للاستثمار المستدام، إضافة إلى إسهامها في الحدِّ من البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية، ودورها في الحدِّ من التلوُّث، والتحفيز على الابتكار، وتشجيع الحفاظ على الموارد».