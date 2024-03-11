تزويد نظام «المحطات المساحية المرجعية» في أبوظبي بأجهزة وتقنيات متطورة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية أبوظبي تزويد نظام «المحطات المساحية المرجعية» بأجهزة وتقنيات متطورة، لافتة إلى أن تطوير وتحسين العمل المساحي أصبح ضرورة حتمية تستهدف تلبية متطلبات واحتياجات التوسع التنموي والعمراني في إمارة أبوظبي، وذلك لإنجاز الأعمال والمهام المساحية في وقت وجيز، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم تلك الأعمال والخدمات. وعملت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في قطاع تخطيط المدن- إدارة البيانات المكانية، على إدخال أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات المتعلقة بالعمل المساحي على نظام المحطات المساحية المرجعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين كافة بهذا المجال على مستوى الإمارة.

كما توجد أكثر من 500 شركة هندسية والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تستفيد بشكل مباشر ويومي من مخرجات النظام في تنفيذ المباني والطرق وتحديد مسارات خطوط الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات وخطوط الصرف الصحي والغاز، بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات النظام في مشاريع التصوير الجوي والتصوير الليداري والمشاريع المساحية الأخرى، حيث تؤكد آلية عمل نظام المحطات المساحية أن بلدية مدينة أبوظبي تقدم خدمات متطورة وذات دقة وجودة عاليتين في هذا الخصوص.

كما تحرص البلدية على متابعة جميع البرامج والأنظمة الحديثة والفعالة في نظام المحطات المساحية المرجعية، ومواكبة المستجدات التي تطرأ باستمرار على أكثر الأنظمة حساسية وأهمية، حيث يشكل قاعدة بيانات مهمة تساعد في الوصول إلى القرارات الصحيحة، وفي تحقيق معايير التنمية الحقيقية والمستدامة.

وعملت البلدية منذ فترة طويلة على أتمتة العمل المساحي لتحقيق الجودة والتميز والسرعة في إنجاز المعاملات وتقليل نسبة الأخطاء وتناسق البيانات، وذلك من خلال استخدام أجهزة استقبال إشارات الأقمار الصناعية GPS كبديل للأجهزة التقليدية لتحديد إحداثيات نقاط التحكم الأفقية، واستخدام أجهزة الحاسب الآلي في جميع مراحل تقديم العمل المساحي.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى أن شبكة المحطات المرجعية الثابتة والموزعة والتي تغطي جميع مناطق إمارة أبوظبي لاستقبال إشارات الأقمار الصناعية على مدار الساعة، وهذا أمر حيوي واستراتيجي يتطلب المتابعة باستمرار، للمساهمة في التنمية الشاملة والتطوير العمراني المتكامل في إمارة أبوظبي.