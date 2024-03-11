بلدية أبوظبي تنفذ 5 مشاريع بنية تحتية

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الجاري، مشاريع تستهدف تنفيذ أعمال صيانة، وتشغيل جميع جسور وأنفاق المشاة في مدينة أبوظبي، وتنفيذ 20 موقفاً جانبياً مزدوجاً للحافلات ومركبات الأجرة.

كما تنفذ البلدية أعمالاً متفرقة لإنارة مناطق متعددة في المدينة، وتصميم وتنفيذ مواقف وأعمال تجميل طبيعي لمساجد متفرقة داخل المدينة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق وخدمات البنية التحتية المطلوبة لمشروع الواجهة البحرية في جزيرة أبوظبي.

وطرحت البلدية مؤخراً، خمس مناقصات لتنفيذ المشاريع الخمسة، وذلك ضمن إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات لإسعاد مستخدمي الطرق بأبوظبي، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.

وأكدت البلدية، أنها ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها تجسيداً لخطة التطوير الشاملة لأبوظبي وضواحيها، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.

ومن المشاريع التي أنجزتها البلدية خلال العام الماضي، صيانة أسفلت الطريق المؤدية لمطار أبوظبي، تدشين التقاطع العلوي لطريق أبوظبي العين، رفع كفاءة معايير السلامة المرورية لمناطق المدارس، رفع كفاءة الطرق المحيطة بموقع مهرجان الشيخ زايد، وتحسين تقاطع شارعي الكورنيش والمطار، وتنفيذ مواقف وطرق حول كليات التقنية في بني ياس.