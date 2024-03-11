تدشين «طارش» لخدمات ترخيص السائقين والآليات في مدينة العين

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت شرطة أبوظبي مركز «طارش» لخدمة المتعاملين في فلج هزاع بمدينة العين، حيث يقدم كافة الخدمات المتعلقة بترخيص المركبات والسائقين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تقديم الخدمات المتميزة والاستباقية للمتعاملين وإسعادهم.

وأوضح العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والتي تواكب أفضل الممارسات المتطورة عالمياً.

وذكر أن المركز يقدم خدماته على مدار الأسبوع من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ليلاً.وكذلك يعمل المركز خلال الأعياد والمناسبات الوطنية من تسجيل وتجديد ونقل المركبات وتحويل المركبات داخل الدولة وتصدير المركبات خارج الدولة وشطب المركبات. مواعيد العمل في رمضان تكون من الاثنين إلى الخميس من 10:00 صباحاً إلى 4:00 عصراً ومن الساعة 8:30 مساء إلى 2:00 صباحاً ويوم الجمعة من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً ومن 8:30 مساء الى 2:00 صباحاً ويومي السبت والأحد من الساعة 8:30 مساء إلى 2:00 صباحاً.