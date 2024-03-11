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شوارع العين تتزين لرمضان

إضاءات مميزة وتصاميم ملونة في شوارع العين (وام)
12 مارس 2024 02:45

العين (وام) 

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بدأت دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، بتزيين الشوارع والميادين العامة في المدينة بإضاءات مميزة وتصاميم ملونة، بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك. 
وقال المهندس حسن خلفان الصوافي، مدير إدارة صيانة البنية التحتية، إن البلدية تحرص على تنفيذ أعمال زينة للمناطق الحيوية في مدينة العين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ضمن مشاركتها المجتمعية في المناسبات الدينية، ولنشر مشاعر الابتهاج والروحانية خلال الشهر الفضيل.
من جانبه، أوضح المهندس عمر راشد الكعبي، رئيس قسم صيانة الإنارة بالإنابة، أن فرق البلدية باشرت تركيب التشكيلات الهندسية التي غطت أغلب شوارع المدينة الرئيسة وميادينها العامة، واستخدمت بلدية العين ما يقارب 531 وحدة من التشكيلات الضوئية الثنائية وثلاثية الأبعاد على امتداد 13 شارعاً من شوارع المدينة الرئيسة، كذلك غطت الزينة الضوئية المداخل والدوارات والتقاطعات والجسور الحيوية في المدينة، بالإضافة إلى إنارة علوية على امتداد الجزء الحيوي من الشارع العام.
أفضل التصاميم
قال المهندس عمر راشد الكعبي إن أعمال الزينة التي أصبحت تزين شوارع المدينة سبقتها مرحلة من التحضيرات لاختيار أفضل التصاميم والأشكال المقترحة، من خلال فريق عمل مختص لاختيار مجسمات وتشكيلات من الزينة، تضمنت رموزاً تتناسب مع شهر رمضان الفضيل، كأشكال الأهلة والنجوم والفوانيس والتكوينات الزخرفية الإسلامية، إضافة إلى عبارات دينية تتناسب مع معاني وأجواء وقيم وروحانية الشهر الفضيل، من بينها «رمضان كريم، مبارك عليكم الشهر»، مع مراعاة استخدام الزينة الموفرة للطاقة.

 

العين
رمضان
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