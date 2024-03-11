«هلال الصحة» في الشارقة

‎الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملتها السنوية الرمضانية «هلال الصحة»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال الشهر الفضيل.

‎وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس أن الإدارة تسعى إلى المحافظة على صحة أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالعادات والسلوكيات الصحية، من خلال إطلاق حملات وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية مدروسة تستهدف كافة الفئات وعلى مدار العام، انطلاقاً من رؤية الإدارة ورسالتها في بناء مجتمع صحي معافى، وترسيخ سمعة ومكانة الشارقة، باعتبارها أول مدينة صحية في الشرق الأوسط.

وأضافت، أن شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أن الحملة تعد من برامج التوعية والتثقيف المهمة والمتميزة، ويأتي تنظيمها انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بضرورة العمل على إطلاق البرامج والمبادرات النوعية لتحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة، وذلك بتوفير المعلومات واستشارات التوعية المناسبة.

وتتضمن الحملة، جلسات افتراضية يقدمها نخبة من المختصين في المجالات الصحية والتغذوية، فضلاً عن نشر وصفات صحية للأطعمة محسوبة السعرات الحرارية، مع التركيز على الوصفات الشعبية وإعدادها باستخدام البدائل الصحية، بالإضافة إلى 15 مادة فلمية للتوعية بعادات صحية في رمضان تقدمها المثقفات الصحيات، إلى جانب نشر كتيب إلكتروني يتضمن وصفات غذائية عالمية صحية. ‎ كما سيتم إطلاق بودكاست «هلال الصحة» عن طريق نشر حلقات صوتية متنوعة عن السلوكيات الرمضانية بأسلوب شيق، ونشر 30 فاصلاً توعوياً خلال الشهر الفضيل عبر إذاعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.