الثلاثاء 12 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دار البر» تُفرِّج كُربة 36 سجيناً على ذمة قضايا مالية

خلال تسليم الشيك بمبلغ التبرع (من المصدر)
12 مارس 2024 02:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
الأمم المتحدة تدعو لـ «إسكات الأسلحة» في غزة بمناسبة رمضان

سلَّمت جمعية دار البر مليوناً و350 ألفاً و858 درهماً، في إطار مبادرتها، المُتواصلة على مدار الأعوام الماضية (كربة سجين)، بهدف إخلاء سبيل 36 سجيناً، على ذمة قضايا مالية ومديونية، من شريحة «الغارمين»، من نُزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، قبل حُلول شهر رمضان المُبارك.
حضر تسليم قيمة المبلغ، يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، والعقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان. وبيَّن الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن الجمعية نفذت المبادرة الخيرية المُجتمعية بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان، مُمثلةً بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، مُعرباً عن بالغ الشكر والتقدير لتعاون وجهود شرطة الإمارة، في سبيل تحقيق أهداف المبادرة، إنسانياً واجتماعياً، وإنجاحها عبر تفريج كربة السُجناء المدينين وعائلاتهم، وإعادة لم شملهم وقضاء الشهر الفضيل سوياً.

جمعية دار البر
رمضان
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
علوم الدار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
اليوم 11:21
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 11:17
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
علوم الدار
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
اليوم 11:09
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
الرياضة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
اليوم 11:08
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
الرياضة
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©