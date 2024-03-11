«دار البر» تُفرِّج كُربة 36 سجيناً على ذمة قضايا مالية

دبي (الاتحاد)

سلَّمت جمعية دار البر مليوناً و350 ألفاً و858 درهماً، في إطار مبادرتها، المُتواصلة على مدار الأعوام الماضية (كربة سجين)، بهدف إخلاء سبيل 36 سجيناً، على ذمة قضايا مالية ومديونية، من شريحة «الغارمين»، من نُزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، قبل حُلول شهر رمضان المُبارك.

حضر تسليم قيمة المبلغ، يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، والعقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان. وبيَّن الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن الجمعية نفذت المبادرة الخيرية المُجتمعية بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان، مُمثلةً بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، مُعرباً عن بالغ الشكر والتقدير لتعاون وجهود شرطة الإمارة، في سبيل تحقيق أهداف المبادرة، إنسانياً واجتماعياً، وإنجاحها عبر تفريج كربة السُجناء المدينين وعائلاتهم، وإعادة لم شملهم وقضاء الشهر الفضيل سوياً.