«قوافل الخير» تدعم 12 ألف أسرة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مبادرة «قوافل الخير2» في موسمها الثاني، بالتعاون مع (جمعية دبي الخيرية، ومؤسسة التراحم الخيرية، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير) وهيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت (أوقاف دبي) أن القيمة الإجمالية لمبادرة «قوافل الخير2» نحو 10 ملايين درهم، لدعم 12 ألف أسرة متعففة، وتتضمن المبادرة حزمة من البرامج الخيرية لدعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى الجهات الخيرية المتعاونة والمؤسسات المجتمعية والبرامج الإذاعية المحلية، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني والكوبونات الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل فضلاً عن سداد ديون المتعثرين في قضايا مالية وعلاج المرضى.

وجرى إطلاق مبادرة «قوافل الخير2»، خلال لقاء جمع خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وعدد من كوادر المؤسسة بوفود من الجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وأكد خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المؤسسة حريصة على إطلاق مبادرة قوافل الخير سنوياً خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تعكس المبادرة قيم التعاضد والتعاون بين الجهات والمؤسسات الخيرية في المجتمع، وأضاف أن (قوافل الخير2) تهدف إلى دعم شرائح متنوعة في المجتمع تتضمن أصحاب الدخل المحدود والأيتام والأرامل والمرضى غير القادرين وفك كربة المتعسرين خلال الشهر المبارك بما يسهم في رفع جودة الحياة للأسر المتعففة.

وأكد الدكتور محمد المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن دعم «أوقاف دبي» لجمعية «دار البر» يأتي في توقيت حيوي للعمل الخيري والإنساني الإماراتي، بما يسبق موسم العمل الخيري والإنساني السنوي، والذي يتزامن مع شهر رمضان المُبارك وعيد الفطر، ما يُساهم بشكل كبير في دعم المشاريع الرمضانية القادمة، في ظل الدعم النوعي والسخي من قبل المُؤسسة، بما يقود إلى إنجاح الموسم الرمضاني الجديد، وتحقيق أهدافه، وتمكين الجمعية من دعم وخدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود.