«دبي لرعاية النساء» تناقش مبادرات 2024

دبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمقترحات والمبادرات التي ستُنفذ خلال العام الجاري 2024، كما استعرضت المنجزات والنجاحات التي حققتها خلا العام الماضي 2023.

جاء ذلك خلال «اجتماع القيادة»، وهو الاجتماع السنوي الذي تنظمه المؤسسة وترأسته شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، وذلك بحضور رؤساء الإدارات والأقسام الرئيسة للمؤسسة، كما ناقش الاجتماع مدى مواكبة استراتيجياتها وخططها لأجندة دبي الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات النفسية والوقائية.

وأعربت شيخة سعيد المنصوري عن فخرها بالنجاحات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي، مُشيرةً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق المؤسسة لتحقيق أهدافها وتلبية احتياجات المجتمع، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والمجتمع المحلي لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح في مهمتها الإنسانية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وأضافت أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتحقيق التنسيق والتعاون بين جميع الأقسام والإدارات داخل المؤسسة، بغرض التواصل الفعّال وتحسين تنفيذ البرامج والمبادرات وتعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق والانتماء لدى الموظفين، حيث يتاح لهم الفرصة للمشاركة في عملية صنع القرار، وتقديم مساهماتهم في تطوير وتحسين برامج المؤسسة، فضلاً عن تكريس الشراكة والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية.