«تريندز للبحوث والاستشارات» يُدشِّن مكتبه في جنوب أفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، افتتاح مكتبه الرابع عالمياً، والثالث في القارة الأفريقية بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، ضمن خطة لافتتاح عشرة مكاتب كجزء من التزام المركز بتوسيع نطاق انتشاره ضمن رؤيته البحثية الشاملة، بما يعزز دراساته وبحوثه، ويحقق أهدافه بوصفه جسراً معرفياً عالمياً، وحلقة وصل مع مراكز البحث والفكر الإقليمية والدولية.

وفي إحاطة إعلامية نظمها «تريندز»، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «يسعدنا افتتاح مكتبنا الثالث في القارة الأفريقية في مدينة كيب تاون، ونأمل أن يكون هذا المكتب مركزاً للبحث العلمي والمعرفة في جنوب أفريقيا وعموم القارة. ونؤمن بأن توفير الوصول إلى المعلومات هو أمر ضروري لاستشراف الأحداث وقراءتها بشكل سليم».

وأضاف أن المكتب جاء ليكمل مسيرة مكاتب كل من دبي والقاهرة والرباط، ورافداً وداعماً للمقر الرئيسي بالبحوث والدراسات والرؤى، كما أنه يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققها «تريندز»، الذي يمضي عاماً بعد آخر في تأكيد مكانته العالمية منصةً للمعرفة والبحث العلمي، بما يضمن إحداث حراك وبناء جسور نستطيع من خلالها الحوار مع الآخر، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري بيننا وبين مختلف الأمم حول العالم.

وأضاف العلي: «نحن ملتزمون بدعم البحث العلمي في القارة الأفريقية، ونرى أن هذا المكتب سيلعب دوراً مهماً في هذا المجال، من خلال توفير بيئة مناسبة للباحثين لإجراء أبحاثهم ونشر نتائجها. ونأمل أن يساهم المكتب أيضاً في تعزيز التعاون بين الباحثين الأفارقة والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم».

الحضور الأفريقي

قال الخبير الاقتصادي بنجامين جورج دايفس، مدير مكتب «تريندز كيب تاون» إن المكتب سيعمل على سد فجوات المعلومات والمعرفة بين جنوب أفريقيا ودول المنطقة، والاستفادة من قدرات تريندز القوية في مجال عقد المؤتمرات والندوات، وتوسيع نطاق القدرات البحثية في الدراسات الاقتصادية والسياسية.