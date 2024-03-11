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علوم الدار

راشد بن حميد يكرم الفائزين بجائزة النقوة 2024

راشد بن حميد يكرم الفائزين بجائزة النقوة 2024
12 مارس 2024 02:46

عجمان (وام) 

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كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الكفاءات الفائزة بفئات جائزة النقوة 2024، وذلك خلال اللقاء السنوي الذي نظمته الدائرة تحت شعار «نحو مستقبل مستدام». حضر اللقاء، عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، ومديرو القطاعات، وموظفو وموظفات الدائرة. وتضمنت الأوسمة، 7 فئات، هي وسام رئيس الدائرة لأفضل إشرافي 2023، ووسام رئيس الدائرة لأفضل موظف إداري، ووسام رئيس الدائرة لأفضل موظف ميداني، ووسام رئيس الدائرة لأفضل موظف سعادة المتعاملين، ووسام رئيس الدائرة لأفضل موظف مبتكر، ووسام رئيس الدائرة لأفضل موظف فئة الشباب، ووسام رئيس الدائرة لأفضل موظف تخصصي.
وتقلد وسام الموظف الإشرافي ليلى الظاهري، وحصد محمد عمران آل علي وسام الموظف الإداري، فيما حاز محمد عوض عبدالله وسام الموظف الميداني، وذهب وسام الموظف المبتكر لهند سالم الشامسي وأحمد عيسى الرفاعي، فيما حصل عمرو شحاتة عبدالرحمن على وسام التخصصي، وتقلد م. عمران محمد آل علي وسام الشباب، وحازت عائشة محمد عظيم وسام رئيس الدائرة لأفضل موظف سعادة المتعاملين.
وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي شهادات الشكر للإدارات التي حققت نتائج مشرفة في سعادة الموظفين، مثمناً الجهود المكثفة لإسعاد الموظفين، مؤكدًا أن الكوادر البشرية هي عماد ازدهار الدائرة وتطورها والارتقاء بها والمحافظة على ريادتها في مختلف المجالات.
وأعرب، خلال الكلمة التي ألقاها، عن فخره بعمل كل موظف بالدائرة، مبيناً أن الدائرة كرمت اليوم نخبة من المميزين، وهي تحتضن العديد من النجوم والمبدعين والمخلصين الذين يعملون بتفانٍ لتفوق الدائرة وريادة الإمارة، والمضي نحو مسار واحد لمستقبل مستدام.
وقال: «حققنا العديد من الإنجازات، وما زلنا نطمح لمواصلة درب الإبداع لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان والمحافظة على صحة وسلامة الجميع وتوسعة الرقعة الخضراء، وتقديم الخدمات الذكية التي تصل للمتعامل في أي وقت ومكان لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع».

راشد بن حميد
عجمان
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