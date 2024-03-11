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علوم الدار

4 مشاريع طلابية لمواجهة هدر الطعام

4 مشاريع طلابية لمواجهة هدر الطعام
12 مارس 2024 02:47

العين (الاتحاد) 

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ضمن دورها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، موَّلت جامعة الإمارات العربية المتحدة أربعة مشاريع بحثية طلابية حول هدر الطعام، وذلك ضمن برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة الطلابي الذي بدأ عام 2022، وأنشطة عام الاستدامة 2024، وخريطة جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده (2023-2026). وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة: إن هذه المشاريع يجري تنفيذها بالتعاون مع باحثين وطلبة من كلية الزراعة والطب البيطري بهدف علاج التحديات المجتمعية. وأضاف الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري  بالإنابة: إن خفض فقد وهدر الطعام إلى ما دون 50% من أهم الأهداف  التنموية التي تتبناها الحكومة الرشيدة، لافتاً 
إلى أن خفض الفقد يخفف الأثر السلبي على استهلاك واستنفاد الموارد الطبيعية، ويسهم في تقليل الضرر المتوقع لتغير المناخ.

هدر الطعام
جامعة الإمارات
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