«حكايات تحت شجرة الغاف».. فعالية رمضانية في «ربع قرن»

الشارقة (الاتحاد)

تحتفي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بشهر رمضان المبارك عبر العمل الفني «حكايات تحت شجرة الغاف»، و«حكايات الغاف» فعالية مسرحية تتضمن جلسات الحكواتي التي تركز على السرد القصصي بهدف تعريف الحضور بأشكال المسرح وفنون العرض المتنوعة، إلى جانب سرد بعض من الحكايات الشعبية التي تسعى لغرس القيم والصفات الحسنة وتنمية معارف الزوار وإثراء معلوماتهم في التراث والتاريخ والفنون، وتتضمن الفعالية ورش عمل فنية ومجموعة من الورش الكتابية لصقل مهارة الكتابة الإبداعية لدى المشاركين، كما تتيح للزوار فرصة المشاركة في مسابقات رمضانية يومية وأخرى أسبوعية مثل تلخيص القصص التي تصاحبها جلسات نقاشية مع أولياء الأمور.