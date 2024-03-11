وزير خارجية غواتيمالا يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

غواتيمالا (وام)

استقبل معالي كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية غواتيمالا؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير غير مقيم للدولة لدى غواتيمالا. وأثنى معاليه على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غواتيمالا، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة. من جهته، تقدَّم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في جمهورية غواتيمالا على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.