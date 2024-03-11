مسؤولو حكومة عجمان: «رؤية 2030» تعزز نهضة الإمارة

عجمان (الاتحاد)

قال مسؤولو الدوائر والهيئات الحكومية بعجمان إن رؤية عجمان 2030 تعد ترسيخاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، في تحقيق ازدهار ورفاهية الإمارة، وجعلها من أفضل مدن العالم في جاذبية العيش والاستثمار، وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: «تضمنت رؤية عجمان 2030 مبادئ من شأنها تحقيق ازدهار ورفاهية الإمارة، وجعلها من أفضل مدن العالم في جاذبية العيش والاستثمار وتحقيق جودة الحياة في جميع مجالاتها لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والجاهزية للمستقبل، والاستباقية في مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات بمرونة عالية وبطرق ابتكارية، وتعكس الرؤية استدامة مسيرة التميز والريادة».

قمم جديدة

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك: «تستهدف الرؤية أن تكون إمارة عجمان مركزاً تجارياً واستثمارياً جاذباً ومستداماً مع إعلاء مكانة المواطن ليكون محور الاهتمام ولينعم بالسعادة والرفاهية، وأن تتحوَّل الإمارة إلى واحة للاقتصاد الأخضر والتنمية المُستدامة، حيث تركز الرؤية على تعزيز معايير جودة الحياة وقابلية العيش في الإمارة».

وقالت الدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «إن تركيز رؤية عجمان 2030 على تمكين الشباب وفئات المجتمع كافة يعكس الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي استطاعت أن تحقق إنجازاتها بفكر شبابها وأبنائها».

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، أن القيادة الحكيمة تسعى لضمان سعادة كل فرد في الإمارة، وعملت على تضمين الرؤية ما يلمس أثره الجميع، مشيداً بالرؤية الثاقبة والخطط الطموحة الساعية لتكامل وتكاتف الجهات والدوائر والمؤسسات العاملة في إمارة عجمان. وقال إن دوائر عجمان تعمل تحت مظلة حكومة رشيدة تتبنى رؤى قوامها رخاء ورفاه أهل عجمان.