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«التنمية الأسرية» تستقبل وفداً من «تنمية المجتمع»

«التنمية الأسرية» تستقبل وفداً من «تنمية المجتمع»
12 مارس 2024 02:47

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت مؤسسة التنمية الأسرية وفداً من وزارة تنمية المجتمع في نادي بركة الدار بمركز الوثبة التابع للمؤسسة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المقدمة لفئة كبار المواطنين والمقيمين لتعزيز جودة حياتهم.
ورحبت وفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة بالوكالة في مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من موظفي المؤسسة، بصالح البريكي، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، وسمية السعدي، رئيس شُعبة الدراسات والبحوث، حيث قام موظفو المؤسسة باصطحاب الوفد الزائر في جولة تعريفية حول نادي بركة الدار، تعرفوا خلالها على أهم الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها المؤسسة لفئة كبار المواطنين.
وقالت آل علي: «إن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لتحسين جودة حياة كبار المواطنين، لتمكينهم من المشاركة النشطة والفاعلة، ورفع كفاءة الاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى توافر الفرص المناسبة لتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم في المجتمع».
وتابعت: «تهدف الزيادة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المقدمة لفئة كبار السن بأندية بركة الدار الاجتماعية، لتعزيز جودة حياتهم البدنية والذهنية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى مشاركتهم واندماجهم الاجتماعي لتسهيل وصولهم إلى الخدمات كافة المقدمة لهم، وذلك من خلال نظام شامل ومتكامل من البرامج والخدمات والأنشطة التي تسهم في تحقيق المنظومة الشاملة لدعم كبار السن في إمارة أبوظبي».
وقالت خولة الكعبي، رئيس قسم الرعاية الاجتماعية لكبار المواطنين في مؤسسة التنمية الأسرية: «يسعى مشروع (أندية بركة الدار الاجتماعية) إلى توفير بيئة آمنة لتعزيز المشاركة الفاعلة لكبار السن، تضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، وتتيح الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتحسين الوضع الاجتماعي والنفسي لهم، وتوفير فرص التطوع التي تناسبهم لاستثمار طاقاتهم والاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تأهيلهم لاستخدام التقنيات الحديثة التي تسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة لهم».

مؤسسة التنمية الأسرية
نادي بركة الدار
وزارة تنمية المجتمع
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