«ديوا» تكرم «سفراء الشباب للاستدامة»

دبي (وام)

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 20 موظفاً وموظفة خريجي برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقته الهيئة العام الماضي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.

وقال معالي الطاير: «نحرص على الاستثمار في كوادرنا البشرية وتمكين الشباب المواطن واستثمار قدراتهم وصقل مواهبهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة ويسهموا في تعزيز المكانة الريادية للإمارات».

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز أن البرنامج يؤكد حرص الهيئة على إعداد الشباب ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة.