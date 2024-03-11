«رحمة» تهدي مرضى السرطان «لا تستسلم»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور جمال سند السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، أهمية القراءة في رقي الشعوب والأمم وتطورها، وأشاد بجهود وزارة الثقافة في هذا الشأن، وعبر عن اعتزازه بمشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في هذه التظاهرة الثقافية.

وأعدت الجمعية، أجندة خاصة من خلالها تقوم الجمعية بزيارة مرضى السرطان في المستشفيات الحكومية والخاصة وإهدائهم كتاب (لا تستسلم) لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي والذي يعد من أفضل الكتب التي تتحدث عن التجارب الشخصية مع مرض السرطان، ويجد مريض السرطان بين طياته الكثير من المواقف الصعبة التي مر بها الكاتب خلال رحلته الطويلة مع المرض وكيف تغلب عليها، كما وأن الكاتب ومن خلال كتابه يدعو مرضى السرطان إلى عدم الاستسلام من هذا المرض، ويحث الأهل والأصدقاء بالتواجد مع المريض خلال مراحل علاجه والذي قد يطول لسنوات، كما يحتوي الكتاب على الكثير من الرسائل الإيجابية التي يحتاجها مريض السرطان وذووه.

وبمناسبة شهر القراءة قام وفد من جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» ضم سلوى الحوسني مدير عام الجمعية، والدكتورأحمد المرزوقي المستشار القانوني، ومراد عبدالله البلوشي نائب مدير عام الجمعية بزيارة مرضى السرطان في مستشفى برجيل، أطمئن الوفد على حالتهم الصحية، وتم إهدائهم نسخ من كتاب (لا تستسلم) وبعض الهدايا.