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علوم الدار

تعاون بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«أميركية الشارقة»

محمد الظاهري وتود لورسن عقب التوقيع (من المصدر)
12 مارس 2024 02:47

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الشارقة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين الإماراتيين.
وقع الاتفاقية، الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. 
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على دعم تبادل المعرفة، وتعزيز المبادرات البحثية المشتركة والتفاعل المستمر بين الطلاب من كلا المؤسستين التعليميتين. ويهدف هذا التعاون إلى توظيف الخبرات النوعية لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في كل من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والجامعة الأميركية في الشارقة لتوفير تجارب تعليمية مبتكرة للطلاب وتعزيز مشاريع البحث والتطوير.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «سعيدون بعقد هذا التعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث يعكس التزامنا ببذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى التعليم والبحث في المجالات الدبلوماسية. فمن خلال تبادل المعرفة وإطلاق المبادرات المشتركة، نهدف إلى دعم وتمكين الطلاب للوصول إلى فهم شامل للدبلوماسية وتأثيرها الإيجابي على الصعيد العالمي».
وعقب مراسم توقيع مذكرة التفاهم، قدم الدكتور محمد إبراهيم الظاهري محاضرة بعنوان «القيادة الإماراتية والدبلوماسية» في الجامعة الأميركية في الشارقة، تضمنت رؤى نوعية ووجهات نظر ثاقبة حول الرابط الذي يجمع الدبلوماسية بالقيادة. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجهتين على الارتقاء بمستوى التعليم، تعزيز الجهود البحثية، وتأهيل جيل جديد من القيادات الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وتفوقهم على المستويين الأكاديمي والمهني.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الجامعة الأميركية
الشارقة
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