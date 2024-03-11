«التربية»: 4 مسارات لمشاريع تحدّي «رواد الأعمال».. والجوائز 2 مليون درهم

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أربعة مسارات في تحدّي رواد الأعمال التي أطلقت الأسبوع الماضي تحت مظلة صندوق الخريجين، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الفائزين سيكون في 31 مايو المقبل.

ويهدف البرنامج إلى رفع مهارات طلبة وخريجي الجامعات والمدارس من مواطني الدولة ومدّهم بالإرشادات والأدوات ليصبحوا رواد أعمال، عبر تمكينهم من ترجمة أفكارهم إلى برامج ومشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة عالمياً.

وحددت الوزارة أربعة مسارات مختلفة يمكن لمواطني الدولة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً التقدّم للمشاركة في التحدّي، هي مساران لتحدّي المشاريع الجديدة للأفكار الريادية، ومسار تحدّي المشاريع القائمة للشركات الناشئة، وسيتم فيه اختيار أفضل 3 شركات ناشئة، ومسار تحدّي المشاريع القائمة للمؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة لاختيار أفضل 3 مشاريع منها.

ويمكن لرواد الأعمال من الطلبة والخريجين الشباب الراغبين بالمشاركة في التحدي تقديم طلباتهم لغاية 1 مايو 2024. وستنظم التصفيات الأولى في 20 مايو، والتصفيات النهائية في 27 مايو على أن يتم إعلان نتائج الفائزين في 31 مايو.

ووجّهت الوزارة أنه لا يمكن للمتقدمين من الطلبة والخريجين المشاركة في أكثر من مسار في وقت واحد، لافتة أنه يجب على المشاركين التقديم للمسار الذي يمثل أفضل مرحلة حالية لمشروعهم. نظراً لأن كل مسار مصمم لمرحلة محددة من تطور الأعمال، فمن غير الممكن أن يكون المتقدّم في مرحلتين في وقت واحد.

ويحظى المشاركون في تحدّي رواد الأعمال بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم تتوزع على 12 فائزاً وفائزة من مواطني الدولة. وفضلاً عن المكافآت المالية، تشمل جوائز المبادرة تمكين الفائزين من الانضمام إلى برامج حاضنات ومسرّعات الاعمال المتقدمة، والحصول على جلسات توجيه وإرشاد شخصية تمكنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة.

صندوق الخريجين

يعد التحدّي أول برنامج يتم تنظيمه تحت مظلة صندوق الخريجين المدعوم من وزارة التربية والتعليم، والرامي إلى دعم فكر ريادة الأعمال في الدولة وتمكين رواد أعمال المستقبل ورواد الأعمال الحاليين من مواطني الدولة من استكشاف إمكاناتهم الريادية وصنع مستقبلهم وتحويل أحلامهم إلى واقع في إطار برامج ومبادرات متعددة.