حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان

تنظم حديقة أم الإمارات خلال شهر رمضان المبارك مجموعة من الأنشطة والتجارب الثقافية المميزة التي تحتفي بروح الشهر الفضيل، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية والاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة مع الأهل والأصدقاء وسط طبيعتها الخضراء الوارفة في قلب أبوظبي.

وسيتمكّن الزوار من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الممتعة المستوحاة من جوهر الشهر الفضيل، بما في ذلك العروض الموسيقية التقليدية وجلسات العزف على العود والحكواتي. وطوال أيام شهر رمضان، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالليالي الرمضانية، التي تستهل بتقليد إطلاق مدفع الإفطار في موعد آذان المغرب عند البوابة الرئيسية للحديقة. وسيحصل الزوار على أكياس هدايا مجانية صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع " أورجانيك فودز آند كافيه"، كما يمكنهم الاستمتاع بتجربة الإفطار الرمضاني المميزة من مطعم "جرين فور لايف"، الذي يتيح لهم النزهة المثالية وسط الطبيعة الخضراء الساحرة في الحديقة، وتناول وجبة إفطار شهية بسعر 89 درهم فقط، مع تقديم خصم بقيمة 10 دراهم طوال شهر رمضان المبارك.وستتاح للزوار فرصة زيارة سوق الحديقة الرمضاني، الذي يشكل ملتقىً ثقافياً واجتماعياً فريداً، يوفر الكثير من التجارب الغامرة بما فيها تجارب التسوق وخيارات الطعام المختلفة، إلى جانب العديد من الأنشطة التفاعلية المميزة.



ويفتح السوق أبوابه أيام الجمعة والسبت خلال الفترة من 15 وحتى 30 مارس الجاري، اعتبارأً من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وتتضمن فعالياته، قصص الحكواتي الشعبية الممتعة، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بعرض الدمى الذي يستعرض أهمية دور الأطفال والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي وغيرها من القيم الرمضانية المهمة، بأسلوب قصصي شيّق وحكايات جميلة.



من جهة أخرى، ستوفر للزوار مبادرة "أكتف أبوظبي" الرياضية الفرصة للحفاظ على صحتهم ولياقتهم من خلال مبادرة "أول خطوات" الرمضانية، حيث يمكن المشاركة في العديد من جلسات اللياقة والتمارين البدنية "في مضمار الجري الأخضر"، وذلك خلال الفترة بين 11 وحتى 31 مارس الجاري ، من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 6:00 مساءً، وأيضا من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً. ويمكن للضيوف المشاركة في ورشة عمل الفوانيس، بجانب الاستمتاع بموسيقى عازف العود،إضافة إلى عروض التنورة، وفعالية "البيت العربي" المخصصة للقراءة والمطالعة، والتي تقدم لمحة عن التراث الأدبي العريق في العالم العربي. وتتضمن الفعاليات، فعالية "البحث عن الكنز" الرمضانية الخاصة، والتي تقام أيام الجمعة والسبت في منطقة العشب الكبرى، خلال الفترة بين 15 و30 مارس، من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً، حيث يمكن للزوار استكشاف الأجواء الآسرة في حديقة أم الإمارات تحت ضوء النجوم، والبحث عن الكنوز والأدلة التي ستكشف عن مفاجآت رائعة.وتستمر فعالية سينما في الحديقة خلال شهر رمضان المبارك مع العديد من عروض الأفلام العائلية الممتعة، والتي تقام أيام الجمعة والسبت في حديقة الأطفال، من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 9:00 مساءً.وخلال شهر رمضان المبارك، تفتح حديقة أم الإمارات أبوابها من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، لتمنح زوارها فرصة للاستمتاع بالعديد من التجاري التي لا تنسى، وبأجواء الألفة والمودّة والتراحم التي تميز الشهر الفضيل.