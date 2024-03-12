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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
12 مارس 2024 11:17

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم وذلك عبر حسابه على منصة "إكس".

وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم هي: 11.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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