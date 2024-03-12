أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم وذلك عبر حسابه على منصة "إكس".

وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم هي: 11.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.