أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم وذلك عبر حسابه على منصة "إكس".
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم هي: 11.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 11.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 08:00 UAE Local time. pic.twitter.com/IPAGfnmPAD— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 12, 2024