«الخدمات العامة» في رأس الخيمة تزين شوارع الإمارة احتفاء بالشهر الفضيل

أكملت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة والجسور بتشكيلات الزينة والإضاءة في تقليد سنوي تحرص عليه الإمارة احتفاء بحلول شهر رمضان المبارك لإبراز الوجه الجمالي للإمارة، في بيئة تملؤها نفحات الإيمان وتعزيز الروحانيات الرمضانية التي تعزز بهجة الأهالي والزوار بالشهر الفضيل.

وأنهت الدائرة عمليات تزيين شوارع الإمارة والجسور وتركيب مجموعة واسعة من التشكيلات الهندسية الضوئية والعبارات الدينية مستمدة من وحي المناسبة ومعبرة عن ابتهاج السكان والمقيمين بقدوم شهر الخير.

وتم اختيار الأشكال والعبارات بشكل دقيق يناسب البيئة المحلية وطرق الاحتفاء بالشهر الفضيل في دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، حيث تم التركيز على استخدام أشكال المساجد والهلال والفوانيس المعبرة عن قيم روحانية الشهر الفضيل باستخدام إضاءة LED الموفرة للطاقة، بما يضفي منظر جمالي يعكس على المدينة وضواحيها تألقا وجمالا.

وتأتي جهود دائرة الخدمات العامة في إضفاء الأجواء الرمضانية على أرجاء المدينة من خلال 600 وحدة مضيئة تمتد في 42 موقعا من الشوارع والجسور الحيوية تغطي العديد من شوارع المدينة الرئيسية ووسط المدينة بالإضافة إلى مداخل المدينة وعدد من الدوارات.