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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده
12 مارس 2024 12:32

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بريثفيراجيسينج روبون.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي برافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
موريشيوس
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