«إنترسك 2025» يطلق منصة عالمية جديدة للتميز في قطاع الشرطة

أطلق معرض إنترسك، رسمياً، «قمة إنترسك للشرطة» جزءاً من فعاليات الدورة القادمة، والتي تقام خلال في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

تعتبر القمة فعاليةً أساسية ضمن أعمال قسم الأمن والسلامة العامة الذي تم إطلاقه حديثاً، ومن المقرر أن توفر القمة منصة عالمية جديدة للتميز الشرطي، وذلك اعتماداً على سمعة إنترسك على مدار 25 عاماً ونجاح المعرض الذي يضم منطقة عرض متخصصة، ومجموعة من أبرز المتحدثين العالميين، وبرنامج مؤتمرات، وحفلاً لتوزيع الجوائز ومنطقة مخصصة للابتكار والعروض الحية.

يقام الحدث تحت شعار «المعرض الأول في العالم، حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق»، وستسلط القمة من خلاله الضوء على الديناميكيات سريعة التطور في قطاع الأمن والسلامة العامة، والحاجة إلى الابتكار في حلول العمل الشرطي.

ولفت غرانت توشتن، مدير إدارة مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لـ«إنترسك»، إلى أن القمة تسلط الضوء على التحديات والفرص في قطاع الشرطة العالمي بهدف دفع مستقبل العمل الشرطي إلى الأمام، مشيراً إلى أن القمة تعد فرصة لمواكبة أحدث التوجهات والاستراتيجيات في هذا القطاع، وتحديد الابتكارات المستقبلية مع توفير منصة مثالية لخبراء العمل الشرطي العالميين للاجتماع معاً تحت سقف واحد بهدف تبادل المعرفة واستكشاف سبل جديدة للتعاون.

وكجزء من القمة، ستكون منطقة الابتكار مخصصة للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا لتقديم منتجات وخدمات جديدة، وسيتضمن قسم العرض المباشر عروضاً حية لتقنيات وتكتيكات الشرطة المتطورة، كما سيتم إضافة فئات شرطية جديدة إلى قائمة جوائز إنترسك، تقديراً للإنجازات والمساهمات المتميزة في مجال العمل الشرطي.

وتضم القمة ممثلين عن شرطة دبي وشرطة أبوظبي وجميع الإمارات الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن دوائر الشرطة من المنطقة والعالم، مثل سلطنة عمان والبوسنة والهرسك وغانا وبلجيكا وتركيا.

ويستضيف «إنترسك 2025»، بالإضافة إلى قسم السلامة العامة والأمن، أربعة أقسام أخرى للمنتجات، بما في ذلك: الأمن التجاري والمحيطي، والإطفاء والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، كما سيتضمن انعقاد سلسلة من المؤتمرات المهمة، بما في ذلك قمة قادة الأمن ومؤتمر السلامة، والصحة ومؤتمر الإطفاء والإنقاذ.