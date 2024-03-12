الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إنترسك 2025» يطلق منصة عالمية جديدة للتميز في قطاع الشرطة

«إنترسك 2025» يطلق منصة عالمية جديدة للتميز في قطاع الشرطة
12 مارس 2024 13:14

أطلق معرض إنترسك، رسمياً، «قمة إنترسك للشرطة» جزءاً من فعاليات الدورة القادمة، والتي تقام خلال في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

تعتبر القمة فعاليةً أساسية ضمن أعمال قسم الأمن والسلامة العامة الذي تم إطلاقه حديثاً، ومن المقرر أن توفر القمة منصة عالمية جديدة للتميز الشرطي، وذلك اعتماداً على سمعة إنترسك على مدار 25 عاماً ونجاح المعرض الذي يضم منطقة عرض متخصصة، ومجموعة من أبرز المتحدثين العالميين، وبرنامج مؤتمرات، وحفلاً لتوزيع الجوائز ومنطقة مخصصة للابتكار والعروض الحية.

يقام الحدث تحت شعار «المعرض الأول في العالم، حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق»، وستسلط القمة من خلاله الضوء على الديناميكيات سريعة التطور في قطاع الأمن والسلامة العامة، والحاجة إلى الابتكار في حلول العمل الشرطي.

ولفت غرانت توشتن، مدير إدارة مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لـ«إنترسك»، إلى أن القمة تسلط الضوء على التحديات والفرص في قطاع الشرطة العالمي بهدف دفع مستقبل العمل الشرطي إلى الأمام، مشيراً إلى أن القمة تعد فرصة لمواكبة أحدث التوجهات والاستراتيجيات في هذا القطاع، وتحديد الابتكارات المستقبلية مع توفير منصة مثالية لخبراء العمل الشرطي العالميين للاجتماع معاً تحت سقف واحد بهدف تبادل المعرفة واستكشاف سبل جديدة للتعاون.

وكجزء من القمة، ستكون منطقة الابتكار مخصصة للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا لتقديم منتجات وخدمات جديدة، وسيتضمن قسم العرض المباشر عروضاً حية لتقنيات وتكتيكات الشرطة المتطورة، كما سيتم إضافة فئات شرطية جديدة إلى قائمة جوائز إنترسك، تقديراً للإنجازات والمساهمات المتميزة في مجال العمل الشرطي.

وتضم القمة ممثلين عن شرطة دبي وشرطة أبوظبي وجميع الإمارات الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن دوائر الشرطة من المنطقة والعالم، مثل سلطنة عمان والبوسنة والهرسك وغانا وبلجيكا وتركيا.

ويستضيف «إنترسك 2025»، بالإضافة إلى قسم السلامة العامة والأمن، أربعة أقسام أخرى للمنتجات، بما في ذلك: الأمن التجاري والمحيطي، والإطفاء والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، كما سيتضمن انعقاد سلسلة من المؤتمرات المهمة، بما في ذلك قمة قادة الأمن ومؤتمر السلامة، والصحة ومؤتمر الإطفاء والإنقاذ.

المصدر: وام
إنترسك
الشرطة
آخر الأخبار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
علوم الدار
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
14 مارس 2024
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الرياضة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
14 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©