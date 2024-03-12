شرطة رأس الخيمة تستخدم أحدث حلول تحليل البيانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي

وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع شركة «بريسايت ايه اي تيكنولوجيس» بهدف التعاون والتنسيق في مجالات العمل ورفع مستوى التواصل بين الطرفين والتعاون لتطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز تقديم الخدمات بينهما، ودعم وتشجيع الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل وتطوير التعاون وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة العميد طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية، ومن جانب شركة بريسايت ايه اي تيكنولوجيس الدكتور عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات.



وقال مدير عام العمليات الشرطية إن توقيع المذكرة يعكس حرص القيادة على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص وتزويد شرطة رأس الخيمة بآخر المستجدات في عالم التكنولوجيا. وأضاف أن مجالات التعاون وفقا للمذكرة الموقعة تتضمن تعزيز وتحسين كفاءة عمليات شرطة رأس الخيمة عبر تبني واستخدام أحدث حلول تحليل البيانات الضخمة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين شرطة رأس الخيمة من تحديد السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذ القرارات الخاصة بها بالاعتماد على تحليل البيانات لتعزيز السلامة العامة وتفعيل استخدام الهوية لرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور إلى جانب تنفيذ المشاريع وإجراء التجارب لقياس مدى كفاءة المشاريع فيما يتعلق بأحدث حلول التقنيات الناشئة التي تقدمها الشركة، وتبادل الخبرات مع مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة وعقد الدورات التدريبية وتنظيم ورش العمل التوعوية فضلا عن أية اختصاصات أومجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.





وأكد العميد طارق بن سيف حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على إبرام مذكرات التفاهم وعقد الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التواصل البناء والتنسيق المتواصل مع مختلف الجهات سعياً وراء تحقيق جودة الحياة الأمنية في الإمارة وبما يتوافق وتطلعات ورؤية وزارة الداخلية. من جهته أعرب الدكتور عادل الشرجي عن سعادته بالشراكة مع شرطة رأس الخيمة التي تعمل على تعزيز وتطوير عملياتها من خلال تحليل البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وأضاف أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل تعزيز السلامة العامة وتمكين الهوية الرقمية حيث تتطلع الشركة إلى العمل وتنفيذ المزيد من المشاريع المبتكرة مع شرطة رأس الخيمة في المستقبل بهدف تزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المتعامل.