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بلدية أبوظبي تنفذ مبادرة لإعادة تدوير الإطارات المستعملة

بلدية أبوظبي تنفذ مبادرة لإعادة تدوير الإطارات المستعملة
12 مارس 2024 13:30

 نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة، وبالتعاون مع مشغل الشاطئ، "شركة بساتين"، مبادرة لإعادة التدوير تحت شعار "يلا نحولها" في شاطئ البطين، حيث استهدفت هذه المبادرة توعية الزوار بأهمية البيئة والحفاظ عليها، وتحقيق مبدأ الاستدامة وإعادة التدوير، انسجاماً مع مستهدفات عام الاستدامة. 

واستعرضت المبادرة أعمال إعادة التدوير التي تم تطبيقها على الشاطئ أمام طلاب المدارس، حيث شملت إعادة تدوير الإطارات المستعملة، واستخدامها كمقاعد لجلوس الزوار، وإعادة استخدام الحجارة في الشاطئ لصنع كراسي جلوس وغيرها. 

وتأتي هذه الفكرة ضمن محاولة لاستخدام الموارد المتجددة وتقليل النفايات، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات تتعلق بإعادة التدوير، مثل أعمال صبغ العجلات، وزراعة الزهور في العبوات البلاستيكية.
وانطوت هذه المبادرة على جوانب وأهداف عديدة منها على سبيل المثال: تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الأطفال للمشاركة الفعّالة في عمليات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

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المصدر: وام
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