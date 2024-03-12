دبي القابضة تطلق مبادرتها الرمضانية "هبة في محلها"

أطلقت دبي القابضة، اليوم مبادرتها الرمضانية تحت عنوان "هبة في محلها" بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، والتي تعكس التزام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية وتجسّد منظومة العطاء المستدام.

وتنطلق المبادرة تحت مظلة حملة "رمضان في دبي"، وتهدف إلى إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة وتقديمها كهدايا متميزة وفريدة لأكثر من 8000 عامل و500 أسرة من ذوي الدخل المحدود تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع دبي القابضة للترفيه، ودبي القابضة للعقارات، ودبي القابضة لإدارة الأصول، ودبي القابضة لأصول الضيافة، ومجموعة جميرا، ودبي لإدارة المجمعات، ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى شركاء من القطاع الخاص.

وتمتد مبادرة "هبة في محلها" طوال أيام شهر رمضان، وتعمل دبي القابضة على إعادة استخدام هذه المنتجات والسلع وتحويلها إلى هدايا قيّمة للعمال والعائلات ذات الدخل المحدود، مما يسهم في خفض معدلات الهَدْر وإبراز أهمية الاستهلاك الواعي وقيم العطاء.

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة، أن مبادرة "هبة في محلها" تجمع بين الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، تعزيزاّ لسلوكيات الاستهلاك المسؤول وبما يتماشى مع الأهداف المستدامة، لافتة إلى أن المبادرة ستتيح لمئات المتطوعين من شركات دبي القابضة وهيئة تنمية المجتمع المشاركة في دعم جهود توزيع تلك الهدايا على العائلات ذات الدخل المحدود.

من جانبه قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن المبادرة تترجم الجهود المتواصلة لتعزيز المشاركة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلاً، كما تأتي انسجاماً مع أجواء شهر رمضان المبارك وسيتم تخصيص عدد من مستلزمات العيد وتوزيعها على 700 شخص من الأطفال والشباب من فئة القُصَّر، الأمر الذي يزرع روح التضامن والعطاء.